أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc ترصد آراء ومعاناة أصحاب المعاشات -
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا» -
ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج» -
مساء dmc - أسامة كمال لأمير قطر: "احترس من صورتك قدام العالم ومتخليش حد يضحك عليك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

المجلس القومى للمرأة بالشرقية:كلّفنا محاميًا للدفاع عن فتاة تحرش بها سائق

Google+ Print
المجلس القومى للمرأة بالشرقية:كلّفنا محاميًا للدفاع عن فتاة تحرش بها سائق المجلس القومى للمرأة بالشرقية:كلّفنا محاميًا للدفاع عن فتاة تحرش بها سائق
قالت الدكتورة فاطمة الشربينى مقررة المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إنها تلقت شكوى من فتاة عبر الخط الساخن الذى تم تخصيصه لشكاوى التحرش، وأن سائق ميكروباص تحرش بها جسديًا فى الزقازيق.

وأضافت مقررة المجلس لـ"اليوم السابع"، إنها كلفت المحامى أحمد مصطفى مسئول مكتب الشكاوى بالمجلس، لتولى الدفاع عن الفتاة وتولى قضيتها.

وأشارت، فى تصريحات خاصة، أن المجلس سيتولى الدفاع عن حقوق الفتيات والسيدات اللاتى تعرضن لتلك الوقائع وتقدمن ببلاغات بها للشرطة، لافتة أن هناك تنسيقًا بين المجلس وقسم العنف ضد المرأة فى مديرية الأمن، وذلك فى سرية تامة.

كان المجلس قد أعلن عن تخصيص أرقام وخط ساخن لتلقى شكاوى المواطنات اللاتى يتعرض لأى محاولات تحرش، سواء لفظى أو جسدى، والدفاع عنهن فى سرية تامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365