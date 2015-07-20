المجلس القومى للمرأة بالشرقية:كلّفنا محاميًا للدفاع عن فتاة تحرش بها سائق

قالت الدكتورة فاطمة الشربينى مقررة المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إنها تلقت شكوى من فتاة عبر الخط الساخن الذى تم تخصيصه لشكاوى التحرش، وأن سائق ميكروباص تحرش بها جسديًا فى الزقازيق.

وأضافت مقررة المجلس لـ"اليوم السابع"، إنها كلفت المحامى أحمد مصطفى مسئول مكتب الشكاوى بالمجلس، لتولى الدفاع عن الفتاة وتولى قضيتها.

وأشارت، فى تصريحات خاصة، أن المجلس سيتولى الدفاع عن حقوق الفتيات والسيدات اللاتى تعرضن لتلك الوقائع وتقدمن ببلاغات بها للشرطة، لافتة أن هناك تنسيقًا بين المجلس وقسم العنف ضد المرأة فى مديرية الأمن، وذلك فى سرية تامة.

كان المجلس قد أعلن عن تخصيص أرقام وخط ساخن لتلقى شكاوى المواطنات اللاتى يتعرض لأى محاولات تحرش، سواء لفظى أو جسدى، والدفاع عنهن فى سرية تامة.