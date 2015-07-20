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الجامعات الخاصة تستقبل اليوم ناجحى الثانوية العامة بحد أدنى 95% لـ"الطب"

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الجامعات الخاصة تستقبل اليوم ناجحى الثانوية العامة بحد أدنى 95% لـ"الطب" الجامعات الخاصة تستقبل اليوم ناجحى الثانوية العامة بحد أدنى 95% لـ"الطب"
تبدأ الجامعات الخاصة، وجامعتان أهليتان، فى استقبال طلاب الثانوية العامة، الراغبين فى الالتحاق بها، اليوم الاثنين، ضمن المرحلة الأولى للتقدم للجامعات الخاصة، التى أعلنت عنها وزارة التعليم العالى، والتى من المقرر أن تنتهى الأحد 9 أغسطس المقبل.

وتبدأ المرحلة الثانية يوم الأحد 16 أغسطس 2015، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2015.

وأعلنت وزارة التعليم العالى، أن الحد الأدنى بكليات الجامعات الخاصة 95% للطب و90% للصيدلة والعلاج الطبيعى وطب الأسنان، و85% للهندسة.

ورفعت الوزارة، تنسيق كليات "طب الأسنان والهندسة والعلاج الطبيعى" بالجامعات الخاصة 5% عن العام الماضى، حيث إن كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعى قبلت الطلاب بتنسيق العام الماضى بحد أدنى 85%، وكان الحد الأدنى لكلية الهندسة 80%، فى حين تقبل الكلية لهذا العام بحد أدنى 85%.


>ننشر تنسيق جامعة 6 أكتوبر والحد الأدنى للقبول بالكليات

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