لجنة من حى شرق شبرا تطمئن على سكان شقق نهر الخير وتقدم لهم التهنئة بالعيد

أرسل المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية الدكتور أبو بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة ولجنة من الحى لسكان شقق نهر الخير الجديدة التى تسلموها لقضاء العيد، بعد أن عانوا من الإقامة فى الخيام لسنوات طويلة حيث قدم الوفد التهنئة لهم بالعيد واطمأن عليهم واستقبلهم السكان بالزغاريد وابدوا سعادتهم بهذه اللافتة الطيبة والتى تعمق التواصل بين المسئولين والمواطنين البسطاء.

وعبر الأهالى عن خالص سعادتهم لقضاء اول عيد لهم منذ سنوات فى الشقق الجديدة بعيدا عن الشوارع والخيام التى انتهكت ادميتهم وعانوا منها كثيرا فى برد الشتاء وحرارة الصيف.

من جانبه أعلن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أن وزارة التطوير الحضارى اعتمدت 7 ملايين جنيه لإقامة 3 عمارات جديدة لسكان الخيام ضمن المرحلة الثانية لمشروع إسكان الفقراء لإنهاء مأساة 97 أسرة أخرى كانت تعيش بخيام الإيواء بشبرا والخانكة بعدما عاشوا سنوات على الرصيف.

وقال المحافظ إن أهم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة والمحافظين هو الاهتمام بالفقراء والفئات المهمشة والانحياز التام لهم والعمل على توفير مساكن لمحدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم، ومن هنا جاءت مبادرة نهر الخير بالقليوبية لبناء مساكن للفقراء بدعم من جمعية رجال الصناعة بالإقليم والمحافظة وبدأنا المشروع بـ7 عمارات 3 منها تقيمها وزارة التطوير الحضارى مؤكدا أن الدولة لا يمكن أبدا أن تتخلى عن بناء مساكن للفقراء ومحدودى الدخل وهو ما نسعى إلى تأكيده بعد ثورتين طالبتا بـ"العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".

وأشار المحافظ أنه يقدم كل الشكر لرجال الصناعة بالقليوبية على ما قدموه من جهود ودعم ومساهمات فى نجاح المشروع فى إطار الدور الاجتماعى لرجال الأعمال فى خدمة المجتمع المحلى.

وقال إن المرحلة الثانية من المشروع تشمل إقامة 4 عمارات للإيواء فى الخانكة وسيتم تسليم عمارتين منها كاملة الفرش للمستحقين بعد العيد وإقامة عمارتين أخريين حديثتين.

من جانبهم عبر الأهالى عن سعادتهم البالغة بالمشروع الجديد وقالوا أننا لم نكن نصدق أن تقوم الدولة ببناء المساكن ومنحها للفقراء بالمجان وأشاروا أن بعض الفصائل حاولت التشكيك فى المشروع وروجت أن الدولة ستتركهم فى العراء ولن تلتفت لهم، ولكن تحقق الوعد والعهد من قبل الحكومة كما وعدت بقضاء العيد بالشقق الجديدة.

وطالب الأهالى بأن يكون للغلابة والفقراء نصيب ولو بنسبة فى الشقق التى تقيمها الدولة لأن الأسعار التى تم الإعلان عنها غير مناسبة لمحدودى الدخل والفقراء، موجهين الشكر إلى المحافظ والرئيس على استجابتهم لهم.



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