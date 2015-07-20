الأسبوع القادم.. بدء إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية بكفر الشيخ

تبدأ مديرية التموين بكفر الشيخ، الأسبوع القادم، إجراءات إضافة المواليد الجدد من عمر عامين فأكثر لبطاقات التموين، والذين لم يسبق لأسرهم إضافتهم.

وأكد المهندس إبراهيم طلحة، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن القرار الوزارى رقم 153 لعام 2015 الذى صدر فى 2 يوليو الجارى، سينطبق على الأطفال الذين بلغ سنهم عامين أو أكثر ولم تتم إضافتهم لبطاقات التموين الخاصة بأسرهم.

وأضاف طلحة، سيتم إرسال تعليمات الوزارة لرؤساء الوحدات المحلية لمعاونة موظفى التموين فى أعمال إضافة المواليد الجديدة، وتسهل ذلك على المواطنين بمكاتب التموين التابعين لها.

وقال طلحة، إن غرفة العمليات بالمديرية تتلقى الشكاوى الخاصة بالإضافات، وسيجد المواطن كل تعاون لحل مشكلته.