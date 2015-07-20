ضبط مدرس بحوزته بندقية آلية فى مطاى بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على مدرس بحوزته بندقية متعددة الطلقات بدون ترخيص.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة مغاغة، يفيد ضبط على.م، 42 سنة، مدرس من قرية تابعة لمركز مطاى بحوزته بندقية خرطوش متعددة الطلقات بدون ترخيص، والمستخدمة فى واقعة المحضر رقم 4487 لسنة 2015 إدارى مركز شرطة مغاغة .

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