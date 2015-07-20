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للحوامل.."اعرفى الفرق بين ألم الولادة "الطلق" وآلام الحمل الطبيعية

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للحوامل.."اعرفى الفرق بين ألم الولادة "الطلق" وآلام الحمل الطبيعية للحوامل.."اعرفى الفرق بين ألم الولادة "الطلق" وآلام الحمل الطبيعية
كثير من النساء الحوامل لا تستطعن التفرقة بين ألم الحمل وألم الولادة خاصة فى الحمل الأول، لذلك يجب على الحامل أن تكون على دراية كافية وقدرة على التفرقة بين ألم الحمل والطلق.

يقول الدكتور محمود سامى المدرب المعتمد بهيئة الهلال الأحمر، إن طلق الولادة عبارة عن آلام تتعرض لها النساء الحوامل قبل أو عند الولادة.

وأضاف: "أحيانا تكون آلام الولادة "الطلق" حقيقية، وأحيانا تكون كاذبة، ويوضح الفرق بين طلق الولادة وبين ألم الحمل كالآتى:
>- ألم الولادة الحقيقة
>1) انقباضات منتظمة ومع الوقت تزيد فى القوة وتتقارب فى المدة
>2)اتساع فى عنق الرحم والذى يقدر على تحديده فقط طبيب النساء والتوليد من خلال الفحص المهبلى وفحص عنق الرحم.
>3)ألم الولادة يكون أسفل البطن ويكون شديدا وكذلك أسفل الظهر .
>4)آلام الولادة لا تقل عند استخدام المسكنات.

- ألم الولادة الكاذبة
>1)انقباضات غير منتظمة وتختلف فى القوة والمدة ولا تزيد قوتها بمرور الوقت.
>2)عدم حدوث اتساع بعنق الرحم.
>3)وجود الألم أسفل البطن فقط.
>4)يقل الألم عند استخدام المسكنات.

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مصر 365