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مقتل 6 أجانب بصفوف داعش بينهم قيادى تونسى فى غارة جوية بسوريا

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مقتل 6 أجانب بصفوف داعش بينهم قيادى تونسى فى غارة جوية بسوريا مقتل 6 أجانب بصفوف داعش بينهم قيادى تونسى فى غارة جوية بسوريا
قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الاثنين إن قياديا تونسيا فى داعش وخمسة متشددين أجانب آخرين قتلوا فى غارة جوية قرب مدينة الحسكة فى شمال شرق سوريا.

وقال المرصد إن الطائرات المقاتلة أصابت سيارة كانت تقل المتشددين الأجانب قرب قرية تسمى فوج الميلبية فى الريف الجنوبى للمدينة.

وأضاف المرصد إنه لم يعرف ما إذا كان الهجوم الجوى فى محافظة الحسكة نفذه الجيش السورى أو التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة والذى يشن حملة جوية منفصلة ضد تنظيم داعش فى سوريا.

وكانت الولايات المتحدة قد ذكرت فى وقت سابق من الشهر الجارى إنها كثفت حملة جوية ضد التنظيم فى سوريا بموجة من الضربات على مدينة الرقة والمناطق المحيطة بها .

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