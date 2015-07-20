أهالى الوادى الجديد يعيشون فى عزلة بسبب انقطاع الإنترنت والاتصالات

أبدى عدد كبير من أهالى محافظة الوادى الجديد وخاصة فى قرى الداخلة والفرافرة، استياءهم الشديد من انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات منذ أكثر من أسبوع دون سبب واضح، وهو ما تسبب فى عزلتهم عن العالم على مدار تلك الفترة حيث قام عدد من المواطنين بإرسال فاكسات وشكاوى لشركات الاتصالات والمحمول لإبلاغهم بالأعطال التى تسببت فى انقطاع الخدمات عنهم، بينما قرر البعض الآخر الأحجام عن دفع الفواتير التى سيتم تحميلها عليهم وفى حال استمرار المشكلة سيقومون بمقاضاة الشركة ومطالبتها بالتعويض بسبب ما لحقهم من أضرار نتيجة انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات .

وقال محمد حلمى أحد العاملين فى مجال الدعاية والإعلان أنه تعرض لخسائر كبيرة وضرر بالغ بسبب انقطاع الخدمات عن قرى الداخلة وبلاط دون إفصاح الشركة عن أسباب ذلك، وأنه يخسر عملاءه بصفة متواصلة مع استمرار انقطاع الخدمات على الرغم من سداده للاشتراكات بصفة منتظمة مطالبا المختصين والمسئولين بسرعة التحرك للتغلب على تلك المشكلة .

ويضيف محمد جيلانى من أهالى مركز الفرافرة أن انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قرى الفرافرة استمر لمدة تزيد عن 10 أيام، مما تسبب فى عزلهم عن العالم على الرغم من بعدهم الكبير عن باقى المحافظات، إلا أن الشركات المسئولة عن تقديم الخدمات لهم لم تراع ذلك، مما تسبب فى استمرار انقطاع الخدمة طوال أيام العيد.