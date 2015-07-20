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تظاهر أهالى صيادى الدقهلية المحتجزين فى السودان للمطالبة بالإفراج عنهم

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تظاهر أهالى صيادى الدقهلية المحتجزين فى السودان للمطالبة بالإفراج عنهم تظاهر أهالى صيادى الدقهلية المحتجزين فى السودان للمطالبة بالإفراج عنهم
خرج أهالى مدينة المطرية بالدقهلية، فى مظاهرة طافت شوارع المدينة للمطالبة بتدخل المسئولين بالدولة للإفراج عن الصيادين المحتجزين بالسودان منذ أكثر من ثلاثة شهور.

وأكد الأهالى أن السلطات السودانية، حددت يوم الأربعاء القادم، لمحاكمة الصيادين بتهمة التجسس وهو ما يخالف الواقع، وأكدت أسر الصيادين أنهم ليس لهم مصدر دخل غير الصيد، وأن ذويهم يعانون داخل السجون السودانية بعد تعسف السودانية معهم.

يذكر أن السلطات السودانية ألقت القبض على ثلاثة مراكب صيد على متنها 101 صياد مصرى داخل المياه الإقليمية الدولية أثناء اتجاهها إلى إريتريا للصيد هناك واتهمتهم بالدخول المياه الإقليمية السودانية وهو ما لم يحدث.

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مصر 365

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