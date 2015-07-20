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مستشفى الحميات ببورسعيد تتخلص من النفايات الخطرة بصناديق القمامة

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وسط حالة من الفوضى رصد اليوم السابع النفايات الخطرة والأكياس الحمراء التى يتخلص منها القائمون على مستشفى الحميات والجهاز الهضمى ببورسعيد فى صناديق القمامة وفى الطريق العام مما يساعد على نقل الفيروسات القاتلة والميكروبات بأنواعها من خلال التلوث البيئى.

وأكد مصدر مطلع أن ما يحدث يعد كارثة بيئية فى ظل غياب الطب الوقائى ومدير المستشفى وتجاهل الجهات المعنية التى أثرت التصريحات الوردية وضربت بقانون البيئة عرض الحائط وتناست الشركات المتخصصة المتعاقد معها والمنوط بها نقل النفايات الخطرة عبر سيارات مخصصة لنقلها بطريقة آمنة للتخلص منها بمحرقة مديرية الشئون الصحية والسكان جنوب بورسعيد للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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