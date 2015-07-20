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"النور" بالقليوبية يواصل فعاليات حملة "مصر أقوى من الإرهاب"

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"النور" بالقليوبية يواصل فعاليات حملة "مصر أقوى من الإرهاب" "النور" بالقليوبية يواصل فعاليات حملة "مصر أقوى من الإرهاب"
نظمت أمانة حزب النور بمحافظة القليوبية عدة فاعليات بمركز كفر شكر ضمن حملة " أقوى من الإرهاب" التى دشنها الحزب على مستوى الجمهورية لمواجهة الأفكار الداعية إلى العنف والصدام والإرهاب.

وتضمنت فعاليات الحملة لصق البوسترات وتوزيع المطويات واللقاءات الميدانية التى استهدفت جميع فئات المجتمع لبيان حقيقة أصحاب هذه الأفكار الهدامة.

وقال هانى أنيس، مسئول الحمله بكفر شكر، أن المرحلة التى تمر بها البلاد تحتاج إلى تكاتف أبناء مصر لاجتيازها، مشددًا على أن أى محاولة لإسقاط الجيش المصرى هى محاولة لإسقاط مصر، مؤكداً أن الهدف من حملة "مصر أقوى من الإرهاب" هو توصيل رسالة للناس مضمونها التحذير من الأفكار المتطرفة والتنبيه على خطورتها.

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مصر 365

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