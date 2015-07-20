محافظ الدقهلية يُقدم واجب العزاء فى شهداء الهجوم الإرهابى بالشيخ زويد

زار محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، مساء أمس، أسر شهداء الواجب والوطن أبناء مدن المنصورة وطلخا وميت غمر، الذين استشهدوا فى الهجوم الإرهابى الغاشم على أحد الكمائن الأمنية بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء، لتقديم واجب العزاء.

فى مدينة المنصورة زار المحافظ أسرة الشهيد جندى مصطفى عبد الغنى محمود خليل، حيث قدم لأسرته واجب العزاء واستجاب المحافظ فورًا لمطلب أسرته بإطلاق اسمه على شارع السلاب تخليدًا لذكراه.

وفى مدينة طلخا، حضر المحافظ سرادق العزاء فى الشهيد جندى إسلام أحمد عبد الغنى البغدادى، واستجاب المحافظ لمطلب أسرته على شارع طريق بلقاس تخليدًا لذكراه.

وفى قرية دماص ميت غمر، زار المحافظ أسرة الشهيد جندى محمد مجدى محمد جبر، مقدمًا واجب العزاء لهم واستجاب لمطلب أسرته بإطلاق اسمه على الشارع الذى يقع به منزل الأسرة، وكذا إطلاق اسمه على مدرسة دماص الابتدائية.

يشار إلى أن الشهداء الثلاثة استطاعوا قتل 22 فردًا من الإرهابيين الخونة، وأكد محافظ الدقهلية خلال تقديمه واجب العزاء، أن الدقهلية تفخر بأن يكون منها هؤلاء الشهداء الأبرار، ووصفها بـ"محافظة الأبطال".

وأشاد المحافظ بجهود جيش مصر العظيم وشرطتها فى المواجهة والتصدى للإرهابيين، وأشار إلى أن مصر قوية وقادرة على دحر الإرهاب والقضاء بفضل تماسك شعبها، مشددًا على أن المحافظة بكامل أجهزتها تقف إلى جانب أسر الشهداء، لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم اعتزازًا واحترامًا لما قدمه أبناؤهم للوطن.