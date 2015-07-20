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إصابة 9 أشخاص فى أربعة حوادث تصادم بطرق كفر الشيخ

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إصابة 9 أشخاص فى أربعة حوادث تصادم بطرق كفر الشيخ إصابة 9 أشخاص فى أربعة حوادث تصادم بطرق كفر الشيخ
أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة فى أربع تصادم على عدد من طرق محافظة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف ورجال الأمن، وتم نقل المصابين للمستشفيات القريبة من موقع الحوادث، وتحررت المحاضر اللازمة.

تلقت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ أربعة بلاغات عن حوادث على طرق متعددة؛ الأول على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من شركة المياه اتجاه رشيد، أسفر عن إصابة 2 باشتباه كسر بالساق وكدمات وسحجات بالجسم، ومن ثمَّ نقلهم إلى مستشفى رشيد المركزى.

الحادث الثانى على الطريق الرابط بين مدينة بلطيم الحامول، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص باشتباه نزيف بالمخ وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ونقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزى، أما الحادث الثالث فكان على الطريق الدولى الساحلى بجوار قرية الدعاء، أسفر عن إصابة اثنين باشتباه كسر بالساق وسحجات بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزى.

والحادث الرابع كان على الطريق الدولى رافد كفر الشيخ بجوار كوبرى العساكر، أسفر عن إصابة اثنين باشتباه كسر بالترقوة وكدمات وسحجات بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزى.

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