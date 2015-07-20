الجمهور المصري يمنح نيكول سابا لقب "شهرزاد" في حفلها

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

منح الجمهور المغنية والممثلة نيكول سابا لقب شهرزاد، أثناء حفلها الذي أقيم مساء أمس في "قرية موسى كوست" في منطقة عيون موسى بمشاركة الفنان محمد حماقي.

وخلال الحفل، ردد بعض من الجمهور عبارة "بنحبك يا شهرزاد"، بعد نجاحها في تجسيد الشخصية التي تحمل هذا الإسم ضمن أحداث مسلسل "ألف ليلة وليلة" الذي عرض في الموسم الرمضاني للعام 2015.

وتخطّى عدد الحضور المئة ألف، وتميز الحفل بالتنظيم الجيد لفريق عمل مصر إيطاليا والتأمين من قبل وزارة الداخلية، وبدأ بفقرة للديجي وليد الحريري، ثم فقرة "الفايرشو" للفنان أحمد مختار، ثم جاء موعد فقرة نيكول التي غنت فيها على مدار الساعتين عدد كبيراً من أغانيها التي رددها معها الجمهور، وتبعها فقرة حماقي الذي شكر كل من شارك في الحفل ومنهم مصمم المسرح المهندس تامر فوزي ووليد الحريري ومنظم الحفل.

وارتدت نيكول خلال الحفل فستاناً أسود أنيق أثار إعجاب الحضور لتصميمه غير التقليدي، والتقطت نيكول صور السيلفي لنفسها مع الجمهور وسط فرحة عارمة لها لشعورها بنجاح حفلها ونجاح مسلسلها أيضاً الذي لاقى ردود جيدة أفعال تلقتها نيكول خلال الحفل.

وتسبب الحفل بزحمة سير خانقة شهدتها طريق رأس السدر التي سلكها الجميع لحضور الحفل.

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