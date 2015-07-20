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مايا دياب تتألق في حفل العيد بفستان مثير

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مايا دياب تتألق في حفل العيد بفستان مثير مايا دياب تتألق في حفل العيد بفستان مثير

الإثنين 20-07-2015 03:55

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

وسط حراسة مشددة، أقيم مساء أمس حفل الفنانة مايا دياب في إحدى المدن الساحلية في ، تحديداً داخل منتجع "ستيلا دي ماري" في العين السخنة.

وتألقت مايا بفستان قصير مثير أعجب الحضور لبساطته، وأضفت جو من البهجة على الحفل بعفويتها وخفة ظلها، وكانت مايا تلبّي رغبات الجمهور الذين طلبوا منها التقاط صور السيلفي معها، كما شاركت بعض الفتيات اللواتي صعدن إلى خشبة

المسرح بالرقص حتى إنها كانت تصفق لهن، وحرص الأطفال أيضاً على التقاط الصور معها، إذ أظهرت مايا محبة كبيرة لهم.

وغنت الفنانة اللبنانية عدداً كبيراً من أغانيها بالاضافة إلى أغاني ألبومها الجديد "My Maya" وسط جو من الفرح والرقص حتى ساعات الصباح الأولى.

وحضرت مايا إلى الحفل بصحبة مدير أعمالها حمدي بدر، الذي حرص على الإشراف على الحفل والتدقيق بكل تفاصيله.

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