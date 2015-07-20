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إصابة 16 مجندا بـ"الحراسات المشددة" فى انقلاب ميكروباص بطريق سيناء الدولى

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إصابة 16 مجندا بـ"الحراسات المشددة" فى انقلاب ميكروباص بطريق سيناء الدولى إصابة 16 مجندا بـ"الحراسات المشددة" فى انقلاب ميكروباص بطريق سيناء الدولى
أصيب 16مجندا بإدارة الحراسات المشددة التابعة لوزارة الداخلية، فجر اليوم الاثنين، فى انقلاب سيارة ميكروباص رقم 41430 أجرة الفيوم داخل مدينة أبورديس بجنوب سيناء كانت تقلهم على طريق جنوب سيناء الدولى.

تلقى اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من رئيس مباحث أبورديس بانقلاب سيارة ميكروباص، والذى أسفر عن إصابة 16 مجندا من الحراسات المشددة، تم نقل 7 مصابين الى مستشفى أبورديس العام لتلقة العلاج ونقل 9 إلى مستشفى الطور العام، وخروج 6 من مستشفى الطور، وأخطرت النيابة العامة وتولت التحقيقات.

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