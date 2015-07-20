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طيران التحالف العربى يشن غارات على مواقع جنوب العاصمة اليمنية صنعاء

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طيران التحالف العربى يشن غارات على مواقع جنوب العاصمة اليمنية صنعاء طيران التحالف العربى يشن غارات على مواقع جنوب العاصمة اليمنية صنعاء
شن طيران التحالف العربى فى وقت متأخر من مساء أمس الأحد غارات جوية على مواقع جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال سكان محليون فى صنعاء ، إن طيران التحالف العربى شن غارتين جويتين استهدفتا "قرية حزيز القديمة" و "مدرسة الحسين بن علي" فى منطقة حزيز، جنوب العاصمة صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن طيران التحالف لا يزال يحلق فى أجواء العاصمة صنعاء، فى الوقت الذى سمعت فيه أصوات سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة.

وبحسب المصادر فإنه "من المرجح أن يكون مسلحو جماعة أنصار الله الحوثية متمركزين فى تلك المدرسة".

وتزامنت تلك الغارات الجوية فى صنعاء مع غارات جوية لطيران التحالف استهدفت مواقع تسيطر عليها جماعة الحوثى فى منطقة الفاو، جنوب محافظة مأرب، ومديريتى "الغيل" و "الحزم" بمحافظة الجوف، شرقى اليمن.
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