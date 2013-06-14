أفضل 5 مستحضرات في السوق اليوم!

تابعي في هذا الموضوع أبرز وأجدد المستحضرات الموجودة حالياً في السوق التجميلي، واختاري منها ما يناسب إطلالتك.

1- اختاري هذا الموسم أحمر شفاه يليق بسمرتك الجذّابة، شرط أن تختاريه بلون يليق بك، وبتركيبة مرطبّة وكريستاليّة. فهذا النوع يسمح لك بالتحكّم بكميّة أحمر الشفاه، ويمنحك الترطيب المثاليّ.

أحمر شفاه "انستونت سموث كريستال ليب بالم غولدبلوم" Instant Smooth Crystal Lip Balm Crystal Gold Plum من "كلارنس" Clarins.

2- بالطبع، جرّبت كريم Bb، فهو متوفّر لدى مختلف الماركات العالميّة، وقد أثبت فعاليّته. لهذا، إن لم تجرّبيه بعدُ، اختاري واحداً، فهو عدا عن أنّه يملّس البشرة ويرطّبها فهو يحميها من الشّمس أيضاً.

كريم أساس "تيرا أورا بي بي كريم" Terra Ora Bb Cream من "غيرلان" Guerlain.

3- تنتظرين كلّ موسم موعد إصدار عطرك الجديد من الماركة التي تفضّلينها؛ واليوم ننصحك بعطر صدر حديثاً في السوق، وهو منعش وراقٍ للغاية، ومن مكوّنات الأزهار والمسك الأبيض وزهرة الإيريس.

عطر "جادور فوال دو بارفان" Jadore Voile De Parfum من " ديور" Dior .

4- هل تعلمين أنّ البودرة البرونزيّة سرّ جمال كلّ امرأة جذّابة هذا الصيف؟ نعم، فهي تمنح البشرة الهالة الذهبيّة المميّزة وتُنير الوجه، فتُصبح بشرتك وكأنّ أنسجة الشّمس تميل عليها من جمال لونها.

بودرة "بيور كولور ايلليميناتينغ بودر جيلي ان هيت ويف" Pure Color Illuminating Powder Gelée In Heat Wave من "استيه لودر" Estee Lauder .

5- تحتاجين إلى تغيير ألوان ظلالك، وخصوصاً تلك التي تضعينها في أوقات العمل، فاختاري علبة ظلال تُناسبك لأوقات النّهار والليل، على أن تكون ألوانها متداخلة بين اللون المشمشيّ والبنفسجيّ مع لمعة خفيفة.

ظلال للعيون "مراكش صنست باليت" Marrakesh Sunset Palette من "إيف سان لوران" Yves Saint Laurent .

أفضل النصائح:

1- هل تعلمين ما هي الطريقة الأمثل للانتقال من المكياج النهاريّ الناعم إلى المكياج الليليّ القويّ؟ يكفي أن تختاري ألوان المكياج وتطبّقيها نفسها فوق مكياج النهار.

2- إليك أفضل طريقة لرشّ العطر: قومي بوضعه على بشرتك وعنقك، قبل ارتداء ملابسك، وقبل الخروج من المنزل بنصف ساعة، حتّى ينسجم مع بشرتك ولا يتأثر بالجوّ الرطب أو الحارّ.

3- لا تتردّدي في اختيار أحمر الشفاه الفاتح أو النوع الكريستاليّ الرائج، فمن شأن هذه الأقلام ترطيب شفاهك بلون شفّاف، إذا استعملته من الجهة الشفّافة، ويمنحك لوناً جذّاباً، إذا استعملته بالعكس.