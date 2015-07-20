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ارتفاع حصيلة القتلى جراء قصف الحوثيين لمنطقة دار سعد بعدن لــ48 شخصاً

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ارتفاع حصيلة القتلى جراء قصف الحوثيين لمنطقة دار سعد بعدن لــ48 شخصاً ارتفاع حصيلة القتلى جراء قصف الحوثيين لمنطقة دار سعد بعدن لــ48 شخصاً
أفادت مصادر طبية فى مدينة عدن، جنوبى اليمن مساء أمس الأحد بارتفاع حصيلة القتلى جراء قصف مسلحى جماعة أنصار الله الحوثية، مسنودين بقوات عسكرية موالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، لأحياء سكنية شمال مدينة عدن.

وقالت المصادر ، إن عدد القتلى ارتفع مساء الأحد إلى 48 شخصاً، بينهم أطفال ونساء، نتيجة وفاة بعض الجرحى الذين تعرضوا لإصابات "خطيرة" جراء القصف العشوائى الذى استهدف منطقة دار سعد، شمال مدينة عدن.

وكان مسلحو الحوثى قصفوا فى وقت سابق من يوم الأحد أحياء سكنية فى منطقة دار سعد، ما أسفر عن سقوط 43 قتيلاً و170 جريحًا.

من جهة أخرى، قالت مصادر صحفية فى محافظة إب، وسط اليمن، إن العديد من القتلى والجرحى سقطوا يوم الأحد فى غارات لطيران التحالف العربى بقيادة المملكة العربية على مديرية يريم، بمحافظة إب.

وأشارت المصادر إلى أن طيران التحالف العربى شن قرابة خمس غارات جوية على معسكر "اللواء 55" التابع للجيش اليمنى و "حى الصلول" فى مديرية يريم بمحافظة إب، ما أسفر عن سقوط 13 قتيلاً وإصابة 23 أخرين.

وتشهد محافظتى إب وعدن مواجهات عنيفة بين مقاتلى المقاومة الشعبية ومسلحى الحوثى الذين يحاولون فرض سيطرتهم على تلك المحافظات والعديد من المحافظات اليمنية الأخرى منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
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مصر 365

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