مقتل مدير منفذ بنغازى البحرى فى اشتباكات بمنطقة الليثى شرق ليبيا

لقى العقيد عبد الله السعيطى مدير منفذ بنغازى البحرى مصرعه ، جراء الاشتباكات الدائرة بمنطقة الليثى بالمدينة الواقعة شرق ليبيا.

وذكرت وزارة الداخلية الليبية ، فى بيان له اليوم الأثنين، أن العقيد عبد الله محمد عبد المولى السعيطى مدير منفذ بنغازى البحرى قتل فى الاشتباكات الدائرة بمنطقة الليثى بالمدينة.

ونعت الوزارة السعيطى قائلة: " إنه قدم نفسه أثناء تأدية واجبه الوطنى ، بمحور الليثى الذى شهد أشد المعارك الأيام الماضية" ، مضيفة أن هذا لن يثنى رجال الشرطة عن تأدية واجباتهم الوطنية .

ولم يذكر البيان أى تفاصيل عن الحادثة ، غير أن مدينة بنغازى تشهد اشتباكات فى العديد من محاورها، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين والعسكريين، إضافة إلى تعرض ضباط وصحفيين وسياسيين ونشطاء للاغتيال .

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