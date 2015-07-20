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مقتل مدير منفذ بنغازى البحرى فى اشتباكات بمنطقة الليثى شرق ليبيا

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مقتل مدير منفذ بنغازى البحرى فى اشتباكات بمنطقة الليثى شرق ليبيا مقتل مدير منفذ بنغازى البحرى فى اشتباكات بمنطقة الليثى شرق ليبيا
لقى العقيد عبد الله السعيطى مدير منفذ بنغازى البحرى مصرعه ، جراء الاشتباكات الدائرة بمنطقة الليثى بالمدينة الواقعة شرق ليبيا.

وذكرت وزارة الداخلية الليبية ، فى بيان له اليوم الأثنين، أن العقيد عبد الله محمد عبد المولى السعيطى مدير منفذ بنغازى البحرى قتل فى الاشتباكات الدائرة بمنطقة الليثى بالمدينة.

ونعت الوزارة السعيطى قائلة: " إنه قدم نفسه أثناء تأدية واجبه الوطنى ، بمحور الليثى الذى شهد أشد المعارك الأيام الماضية" ، مضيفة أن هذا لن يثنى رجال الشرطة عن تأدية واجباتهم الوطنية .

ولم يذكر البيان أى تفاصيل عن الحادثة ، غير أن مدينة بنغازى تشهد اشتباكات فى العديد من محاورها، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين والعسكريين، إضافة إلى تعرض ضباط وصحفيين وسياسيين ونشطاء للاغتيال .
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