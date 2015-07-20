صفحة إمارة مكة تعلن عن ضبط شخص ظهر فى مقطع فيديو تحرش

ذكر الحساب الرسمى لإمارة مكة بالمملكة العربية السعودية ، أنه تم القبض على أحد الأشخاص الذين ظهروا فى مقطع فيديو لحالة تحرش بفتاتين بمدينة جدة.

وأفادت صفحة "إمارة مكة" على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن الشخص المقبوض عليه اعترف على عدد من الأشخاص الذين كانوا معه، مشيرة إلى أنه جار القبض على الأسماء التى اعترف عليها المقبوض عليه.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى السعودية، تداولوا أمس الأحد، فيديو يظهر فيه عدد من الشباب يتحرشون بفتاتين فى أحد منتزهات مدينة جدة.

بالفيديو..غضب فى السعودية بعد تداول مقطع تحرش جماعى بفتاتين فى حديقة بجدة