البحرين ترفض التدخل الإيراني الفج في شؤونها

استدعت وزارة خارجية مملكة البحرين مساء امس القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى مملكة البحرين بالإنابة مرتضى صنوبري، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على إثر التصريحات التي صدرت مؤخراً عن علي خامنئي.

وأكد وكيل وزارة الخارجية البحرينية السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، أن هذه التصريحات تعد تدخلاً فجاً ومرفوضاً في الشأن الداخلي وتعدياً واضحاً على سيادة واستقلال البحرين، وتمثل خرقاً لمبادئ الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن أنها تحمل توصيفات خاطئة ومغلوطة عن الوضع في مملكة البحرين.

وشدد السفير وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية على ضرورة الكف فوراً عن مثل هذه التصريحات والتركيز بدلاً عن ذلك على تحسين أوضاع الشعب الإيراني، والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين واحترام سيادتها واستقلالها، والتقيد التام بقواعد التعامل الدولي بين الدول ذات السيادة، مؤكداً أن البحرين ستتخذ كل ما من شأنه حماية مصالحها والمحافظة على أمنها واستقرارها وضمان سلامة شعبها.