مليار ريال لمشروعات توسيع خدمات شبكات المياه والصرف الصحي بأحياء الطائف

كشفت شركة المياه الوطنية أنها طرحت عدداً من المشروعات التي تستهدف توسيع نطاق خدمات المياه والصرف الصحي بأحياء محافظة الطائف، لتشمل المناطق المأهولة بالسكان بقيمة تجاوزت مليار ريال، فضلاً عن البدء في تنفيذ عقد التسربات لاكتشاف أي انكسارات، سواء بالخطوط الرئيسة أو الفرعية خلال وقت قياسي بإذن الله.

وأبانت الشركة نجاح تطبيق الخطة التشغيلية لموسم الصيف للعام الحالي حتى الآن، والتي تستهدف توفير أفضل الخدمات المقدمة للعملاء، وتلبية الطلب المتوقع زيادته على المياه، في ظل التنسيق مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لضخ 250 ألف م3 من المياه يومياً للمحافظة، مما كان له دوره في تأمين خدمات المياه للسكان والزوار والسائحين.

وأشارت شركة المياه الوطنية أنها تعمل بكل جهد واقتدار لتوفير مستوى التغذية المستمرة لجميع أحياء مدينة الطائف دون انقطاعات، وأكدت نجاح الشركة خلال الأشهر الماضية في تقليل كمية الفاقد من المياه، من خلال تنفيذها لمشروع كشف التسربات بالشبكة، واستبدال أجزاء من الشبكة القديمة، والتي كانت تعاني من كثرة الانكسارات والتسربات.