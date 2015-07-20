تظليل الدور الأول من المرحلة الثالثة لمشروع توسعة المطاف

ظللت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدور الأول من المرحلة الثالثة لمشروع توسعة المطاف امتثالاً لشعار (خدمتكم وسام فخر لنا) الذي أطلقته الرئاسة، لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين وفق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- بإشراف د. عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومتابعة نائبه لشؤون المسجد الحرام د. محمد الخزيم.

وأوضح م. سلطان القرشي مدير المشروعات أنه تم تركيب المظلات من نوع (pvc) بأنظمة الشد لحماية المصلين من ظروف الطقس والتخفيف من شدة الحرارة مع إضافة مراوح للتهوية ووحدات الإنارة اللازمة، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء سقف الدور الأول والانتهاء منه قبل موسم حج هذا العام ١٤٣٦ه وفق الجدولة الزمنية للمشروع.