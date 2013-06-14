أوراق الألمينيوم لتبييض الركب والأكواع

في العادة، يكون لون منطقة الرُكب والأكواع بحاجة إلى تبييض، بسبب اللون الأسود الذي يعتريها، ما يستدعي ابتكار طريقة كفيلة بتحقيق لون ملائم للجلد المستهلك؛ هي طريقة سهلة جداً، يمكنك اللجوء إليها من أجل تبييض تلك المناطق المذكورة:

أوّلاً: ضعي على ركبتيك وكوعيك كريم تفتيح البشرة الذي تستعملينه عادةً، أو أيّ وصفة طبيعيّة للتفتيح، ثمّ لفّي تلك البقع بورق الألومنيوم الذي يستخدم في الأكل عادةً، لمدة ساعتين.

كرّري هذه الطريقة، وستشعرين بالفرق بعد 4 أو 5 مرات.