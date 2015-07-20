مشروعات جديدة لأنفاق مكة ب160 مليون ريال

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة مشروعات جديدة تتعلق بالعناية بالأنفاق في عدد من المواقع الهامة حول المسجد الحرام وبعض نواحي مكة المكرمة.

وأشار د. أسامة البار أمين العاصمة المقدسة إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الأمانة للحفاظ على المرافق العامة وإبرام عقود صيانتها والمحافظة على سلامتها لتؤدي دورها بالشكل المطلوب، وبمتابعة واهتمام وزير الشؤون البلدية والقروية، وبهدف تحقيق أعلى مستوى من الخدمات في هذه المدينة المقدسة.

وشملت هذه المشاريع عقدين بلغت قيمتهما الإجمالية أكثر من (160.000.000) ريال، وتم إبرامهما مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة وذات الخبرات العالية، حيث شمل العقد الأول مشروع تأهيل أنفاق الخدمات المحيطة بالحرم المكي الشريف وبلغت قيمته (159.669.362) ريالا ومدته ثلاث سنوات، في حين شمل المشروع الثاني عملية توريد وتركيب وتشغيل مراوح نفاثة بدل المستهلكة لبعض الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وبلغت قيمته (4.500.000) ريال.

تجدر الإشارة إلى أن الأمانة تولي عناية كبرى لمشاريع صيانة المرافق بهدف المحافظة على سلامتها، حيث أنجزت مؤخراً العديد من المشاريع الهامة في هذا المجال، وكان لها أكبر الأثر في صيانة وتطوير المرافق العامة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وزوار وحجاج بيت الله الحرام.