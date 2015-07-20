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العرضة والسامري في احتفالات عفيف بالعيد

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العرضة والسامري في احتفالات عفيف بالعيد العرضة والسامري في احتفالات عفيف بالعيد
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محافظ عفيف مشاركاً في العرضة

عفيف - محمد الراشد

    رعى محافظ عفيف رشيد بن سليمان الجبرين حفل الأهالي بعيد الفطر المبارك في حديقة الملك عبدالعزيز، بحضور المسؤولين والأهالي وذلك على إيقاع طبول العرضة والسامري.

واستهل الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة المحافظ، بعدها قصيدة وطنية لشاعر عفيف خالد بن عبدالله العطاوي نالت استحسان الحضور، ثم شيلة شهيد الوطن للشاعر محمد عواض العازمي، بعدها قصيدة وطنية للشاعر بندر بن تركي السلات، ثم قصيدة للشاعر قالح نقا الغنامي، بعدها تفاعل الجميع مع فقرة العرضة السعودية والسامري شاركهم فيها المحافظ، وفي الختام تم تكريم الشعراء المشاركين والمؤسسات الداعمة.

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