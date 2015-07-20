لو بتعانى من الذبابة الطائرة ما تقلقش ممكن ما تحتجش علاج

الذبابة الطائرة إحدى مشكلات العيون التى تؤرق كثيرا من الأشخاص والتى تصيبهم نتجية تعرضهم لعوامل معينه، مثل ارتفاع مستوى السكر بالدم، أو أحيانا بدون سبب واضح.

حول ذلك يقول الدكتور أسامة النحرواى، أستاذ جراحة العيون بطب قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية للفيمتوليزر، هناك حالة قد يتعرض لها البعض وهى رؤيته لبعض الأجسام بأشكال وأحجام مختلفة ومتحركة والتى يطلق عليها "الذبابة الطائرة".

ويستكمل د. النحرواى قائلأ " تظهر تلك الأشياء بأحدى العينين أو كلاهها على هيئة نقط سوداء أو شعره أو حشرة أو بصور متعددة أخرى بالعين".

ويتابع د.النحرواى قائلا: عند التعرض لتلك الحالة يجب على المريض التوجه فورا للطبيب المختص، وخضوعه للكشف الأكلينكى، للتأكد من كونه يعانى من الذبابة الطائرة ام لا، ففى كثير الأحيان لا يتطلب الأمر تناول دواء محدد، وكل ما قد يقوم به الطبيب هو الكشف جيدا للاطمئنان من عدم وجود مؤشرات لنزيف بالجسم الزجاجى أو قطع فى الشبكية.

وأضاف د. النحرواى قائلا " علاج الذبابة الطائرة يتوقف على طبيعة الحالة فظهور العتمات الكبيرة المركزية يمكن علاجها بالليرز اللياج، أما العتمات صغيرة الحجم ليس لها علاج سوى عدم التركيز فى رؤيتها.