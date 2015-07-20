الإرهاب الأسود يزرع 35 قنبلة بالقاهرة والمحافظات خلال شهر رمضان

الأسبوع الأول يشهد مصرع 3 أشخاص فى انفجار بأكتوبر

استمرارًا لمسلسل الإرهاب الأسود فى زرع القنابل التى تستهدف رجال الأمن والمدنيين لبث الذعر، شهدت الجيزة وبعض المحافظات زرع أكثر من 19 قنبلة خلال الـ10 أيام الماضية وسقوط عشرات المصابين من بين الأهالى.>فى الأسبوع الأول من رمضان تمكنت الأجهزة الأمنية من إبطال مفعول قنبلتين زرعهما إرهابيون بالحى الرابع فى مدينة السادس من أكتوبر.>وشهد محيط قسم شرطة ثان أكتوبر انفجار عبوتين ناسفتين، مما أدى لمصرع 3 أشخاص من بينهم اثنان من المتهمين.

وعلى الفور فرضت أجهزة الأمن طوقًا أمنيًا حول قسم الشرطة فور وقوع الانفجار وانتقلت سيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدينة إلى محيط موقع الانفجار، ويقوم خبراء المفرقعات، بتمشيط المكان للتأكد من عدم وجود أجسام غريبة.

كما عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، على عبوة هيكلية بمنطقة الحى الثانى بأكتوبر، بعد تلقى غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد العثور على قنبلة مزروعة أسفل شجرة، بمنطقة الحى الثانى بأكتوبر، وبالانتقال والفحص تبين أنها عبوة هيكلية

إصابة 5 أشخاص فى انفجار عبوة بالبحيرة

>ومن جانب آخر، شهدت مدينة إيتاى البارود بالبحيرة، حالة من الاستنفار الأمنى الشديد، بعد انفجار قنبلة بمحيط المحكمة الابتدائية، تم زرعها بإحدى السيارات المتوقفة أمام مقر المحكمة.

وأسفر الانفجار عن إصابة 5 أشخاص، وتحطيم عدد من السيارات. وانتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمنى لمنع اقتراب المواطنين، وجارٍ تمشيط المنطقة للبحث عن أى متفجرات أخرى.

انفجار عبوة صوتية بميدان الزراعيين ببنى سويف

>وشهد ميدان الزراعيين بمدينة بنى سويف انفجار قنبلة صوتية، ولم تسفر عن وقوع إصابات.

وانتقل عدد من خبراء المفرقعات، وقاموا بإخلاء المكان من المواطنين للقيام بتمشيط المنطقة بحثاً عن وجود أى أجسام غريبة بالمنطقة، كما استخدمت الكلاب البوليسية للبحث عن المتفجرات داخل سيارة كانت متوقفة فى الشارع .

كما انفجرت قنبلة بجوار مركز شرطة سمسطا جنوب بنى سويف دون وقوع إصابات، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود قنابل أخرى.

قنبلة بدائية تنفجر فى وجه ارهابى بالمعصرة

>وشهدت المعصرة انفجار قنبلة بدائية فى إرهابى قبل زرعها بأحد الأكمنة، مما أدى لإصابته بإصابات بالغة.

كانت عبوة ناسفة بحوزة إرهابى قد انفجرت بمنطقة المعصرة أثناء توجهه لأحد الأكمنة الأمنية للقيام بعملية إرهابية، مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.

العثور على 3 قنابل بالقليوبية

>فيما أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على 3 قنابل أسفل ثلاثة أبراج كهرباء بكفر الأربعين مركز بنها.

وتمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعول قنبلة عثر عليها بجوار مسجد الرحمة بمساكن الزلزال بالمقطم، حيث تحركت قوة من قسم المقطم برئاسة العميد طارق راشد مأمور القسم لتطويق محيط المسجد حتى تم إبطال مفعول القنبلة.

وعثرت أجهزة الأمن بالقليوبية، على عبوة ناسفة، أعلى كوبرى المشاة بمحطة الشرق للقطارات بشبين القناطر.

من جانب آخر لقى إرهابى بالمنوفية مصرعه، بعدما انفجرت قنبلة بدائية الصنع فى جسده أثناء قيامه بإعدادها، داخل منزله بقرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم.

البداية كانت بلاغ بانفجار شديد داخل منزل بالقرية، وبالتوجه تبين انفجار قنبلة فى جسد إرهابى أثناء إعدادها، ما أسفر عن تحوله إلى أشلاء، فيما تمكنت القوات من القبض على شخصين آخرين كانا يرافقان الإرهابى أثناء انفجار القنبلة فى جسده.

انفجار ماسورة مياه لزرع قنبلة بها بالشرقية

>وشهدت محافظة الشرقية خلال شهر رمضان عدة انفجارات حيث فجر مجهولون، ماسورة مياه بمنطقة الصادى بأبو كبير بمحافظة الشرقية، باستخدام "قنبلة بدائية الصنع"، وتم إخطار المفرقعات.

فيما تمكن رجال المفرقعات من إبطال مفعول قنبلة أسفل المسلة بميدان التحرير بالشرقية تزن 10 أرطال.

وتمكن خبراء المفرقعات بالبحيرة برئاسة العميد جمال يس من إحباط تفجير قنبلة قام مجهولون بزرعها أسفل برج كهرباء بدائرة مركز المحمودية.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث يفيد بالعثور على قنبلة شديدة الانفجار أسفل برج رقم 51 قوة 220 ألف فولت بدائرة مركز المحمودية طريق أبو هواش.

مركز شرطة القوصية

>وفى اسيوط انفجرت قنبلة بدائية الصنع زرعها مجهولون بجوار السور الخلفى لمركز شرطة القوصية دون خسائر فى الأرواح.

وفى نفس السياق، تمكنت قوات الحماية المدنية والمفرقعات بأسيوط من إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع تم العثور عليها بجوار محطة وقود بمركز ديروط.

فيما وقع انفجار بمحطة وقود بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، عقب استهدافها بعبوة ناسفة تم وضعها أسفل سيارة، على يد مجهولين، وتمكنت قوات قوات الأمن والحماية المدينة من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة للمحطة

حالة من الرعب

>كما سادت حالة من الرعب بين اهالى قرية دشنال التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة،عقب انفجار قنبلة على خط السكة الحديد "القاهرة ـ الإسكندرية" دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وأنقذت العناية الإلهية مجمع محاكم دمنهور حادث إرهابى بشع، عقب انفجار قنبلة فى إرهابيين قبل زرعها.

وخلال الشهر شهدت محافظة أسوان انفجار قنبلة صوتية بمنطقة "عمارات النادى" السكنية وسط مدينة أسوان، دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.

تلقى مدير أمن أسوان اللواء محمد مصطفى، إخطارًا من رئيس مباحث المديرية العميد خالد الشاذلى يفيد بانفجار قنبلة زرعها مجهولون بالقرب من منطقة "عمارات النادى" السكنية.