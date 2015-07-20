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موجز الصحافة المحلية.. 20 جامعة وهمية تنصب على طلاب مصر

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موجز الصحافة المحلية.. 20 جامعة وهمية تنصب على طلاب مصر موجز الصحافة المحلية.. 20 جامعة وهمية تنصب على طلاب مصر
تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع"، حيث حــذرت وزارة التعليــم العالى طــلاب الثانوية العامة الجدد من الانسياق وراء "الكيانات الوهمية المزيفة" التى تدعــى قبولها لطلاب الثانويــة العامة، وذكرت منها "الأكاديمية الدوليــة للنظم التعليمية بمنطقة الشــيراتون بمصــر الجديدة، والجامعة السويســرية بمدينــة نصــر"، وغيرهما مــن الكيانــات التى تزيد على الـ20 كيانًا، ووصفتها مصادر بالوزارة بالكيانات المزيفــة.

وعرضت صحيفة "الأهرام"، فى عددها الصادر اليوم الاثنين، تأكيد المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، على أن وحدات التوليد فى أطول عمرا من مثيلاتها على مستوى العالم، وأن قطاع الكهرباء يحتاج لاستثمارات تصل إلى أكثر من نصف تريليون جنيه خلال الفترة المقبلة لإعادة بناء قوية.

ونقلت صحيفة "الأخبار"، أن المهندس هانى ضاحى وزير النقل، أكد وضع خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية خلال عشر سنوات مقسمة على مرحلتين بتكلفة 79 مليار جنيه، منها 40 مليار جنيه فى الخمس سنوات الأولى وتشمل تطوير اسطول الوحدات المتحركة، وكذلك الورش ونظم الإشارات وعوامل السلامة والأمان وتجيد وصيانة القضبان، وأنه خلال العام المالى الحالى تم توفير 3.8 مليار جنيه من وزانة الدولة ومؤسسات التمويل الدولية.

وصرحت مصادر لصحيفة "المصرى اليوم" بوزارة الأوقاف، إنه تم تعميم منشور على جميع المديريات بمنع ترقى أى إمام يثبت انتماؤه لأى جماعة خاصة الإخوان أو تيار سياسى أو حزبى، مشيرة إلى أنه يجرى حاليًا تنقيح أسماء جميع قيادات الوزارة خاصة المفتشين بكل المحافظات، تمهيدًا لاستبعاد المنتمين فكريًا أو فعليًا للجماعات الدينية المتشددة، بمعرفة لجنة مشكلة بقرار من الوزير، ودراسة منح الدرجة الكمالية للإمام الذى قضى المدة القانونية اللازمة للترقى فقط دون تولى مناصب قيادية.

وعلمت جريدة "الشروق" من مصادر مطلعة أن تدرس اتخاذ إجراءات أمنية جديدة ومشددة ضد العناصر الإرهابية فى جميع المحافظات، خاصة بعد حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وتفجير مقر القنصلية الإيطالية فى منطقة وسط البلد، وأوضحت المصادر أن من بين الإجراءات الاحترازية منع وقوف سيارات بجوار المنشآت الحيوية، لمنع تكرار الاغتيال، لافتة إلى أن هذا القرار لم يتم اتخاذه حتى الآن، لكنه يتم دراسته جيدًا من قبل الأجهزة الأمنية، خشية أن يتسبب فى حدوث تكدس مرورى قد يرهق الأجهزة الأمنية والمواطنين.

موجز الصحافة المحلية.. الطب 98.6% والأسنان 98% والهندسة 94.6%

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مصر 365

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