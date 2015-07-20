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"السكان" تخصص 25 مليار جنيه لبرامج تنظيم الأسرة والشباب والتعليم

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"السكان" تخصص 25 مليار جنيه لبرامج تنظيم الأسرة والشباب والتعليم "السكان" تخصص 25 مليار جنيه لبرامج تنظيم الأسرة والشباب والتعليم
ينفرد "اليوم السابع" بنشر الموازنة التقديرية للخطة الخمسية 2015-2020 والاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 لوزارة الدولة للسكان.

وشملت الأنشطة ذات الأولوية: إنشاء وتشييد، وتجهيزات، وتدريب وبرمجيات وشبكات ونفقات النشر والدعاية والحفلات والإعلان، ومنح ودعم، وتأسيس كيانات وأنظمة، وخدمات صحية، مشتريات تنظيم الأسرة وألبان أطفال، خدمات تعليمية، القوافل الصحية والميدانية وورش العمل، مشروعات متوسطة وصغيرة، نفقات الصيانة، استشارات وبحوث، لجان وجلسات.

كما تضمنت بنود الموازنة على مستوى محاور الخطة التنفيذية: تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، الشباب وصحة المراهقين، التعليم، الإعلام والتواصل المجتمعى، تمكين المرأة، وآليات التنفيذ بإجمالى تكلفة 25 مليارا و54 مليون جنيه.

وقدر إجمالى الموازنة على مستوى محاور الخطة التنفيذية للأنشطة ذات الأولوية القصوى 7 مليار و234 مليون والتى شملت محور تنظيم الأسرة والصحة، محور الشباب وصحة المراهقين، محور التعليم، محور الإعلام والتواصل المجتمعى، محور تمكين المرأة، وآليات التنفيذ.

- وزيرة السكان: ممثلون عن الشباب بالمجلس الإقليمى للسكان بالمحافظات

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