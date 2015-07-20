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شاب يتقدم لخطبة فتاة فى الشارع.. ودنيا لـ"صحافة المواطن": "بحبك يا جدع"

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صور وابعت"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، قام شاب يدعى نصر بمفاجأة من نوع مختلف وتقدم للفتاة التى يرتبط بها حاملاً "بوكيه ورد وخاتم" فى الشارع وأمام المارة عقب صلاه العيد بالإسكندرية.

وقامت "صحافة المواطن" بالتواصل مع الفتاة صاحبت الموقف وتدعى دينا المنشاوى، التى رغبت فى تقديم رسالة لخطيبها قائلة "بحبك يا جدع".

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونىsend@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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