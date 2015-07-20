الطقس حار على الوجه البحرى شديد الحرارة جنوب الصعيد والقاهرة 36 درجة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، معتدل ليلاً على كل الأنحاء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

الصغرى 24 العظمى 36الصغرى 24 العظمى 33الصغرى 20 العظمى 32الصغرى 26 العظمى 32الصغرى 25 العظمى 32الصغرى 25 العظمى 33الصغرى 23 العظمى 37الصغرى 24 العظمى 37الصغرى 20 العظمى 35الصغرى 18 العظمى 36الصغرى 22 العظمى 39الصغرى 26 العظمى 36الصغرى 28 العظمى 39الصغرى 30 العظمى 41الصغرى 30 العظمى 40