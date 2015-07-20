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انفجار محول كهرباء بمنطقة شرق النيل فى بنى سويف بسبب "الأحمال الزائدة"

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انفجار محول كهرباء بمنطقة شرق النيل فى بنى سويف بسبب "الأحمال الزائدة" انفجار محول كهرباء بمنطقة شرق النيل فى بنى سويف بسبب "الأحمال الزائدة"
انفجر فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، محول كهرباء داخل محطة محولات الكهرباء بشرق النيل بمحافظة بنى سويف، إثر تعرضه لأحمال زائدة، بعد احتراقه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارا من العميد سامى توفيق، مدير إدارة النجدة باشتعال النيران فى محول كهرباء داخل محطة محولات الكهرباء بشرق النيل، وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد وائل ذكى، وتمكنوا من إخماد النيران وتبريد المحول.

تبين من التحريات والمعاينة الأولية للحادث، تعرض المحول لأحمال زائدة وارتفاع درجة حرارة الجو، مما تسبب فى احتراقه بالكامل، وانفجار الأجهزة بداخله، وعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.


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