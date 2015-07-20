إصابة 15 شخصا فى حادثتى طريق بالمنيا

أصيب 15 شخصا فى حادثتى طريق بالمنيا، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة لتلقى العلاج .

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى إخطارا اليوم، من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بالقرب من كمين بنى مزار، بينما أصيب 6 أشخاص آخرين فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.

وتبين من الانتقال والفحص أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث وتحرر عن الواقعتين المحضر اللازم وجار إزالة آثار الحادث.