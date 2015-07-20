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ضبط 3 حالات تحرش فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك بأول المحلة

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ضبط 3 حالات تحرش فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك بأول المحلة ضبط 3 حالات تحرش فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك بأول المحلة
ضبطت قوات الشرطة بقسم أول المحلة 3 حالات تحرش بالفتيات، خلال الاحتفالات فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك بدائرة القسم.

وقال مصدر أمنى، إنه تم اقتياد المتهمين لقسم شرطة أول المحلة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فى الوقت الذى تشهد فيه مدن ومراكز المحافظة استمرار احتفال المواطنين بعيد الفطر المبارك، وسط إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات والأندية والملاهى، وانتشار مكثف للشرطة لتأمين الاحتفالات.
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