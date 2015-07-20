سيناء: مقتل 20 إرهابياً.. وقذائف تسقط ثلاثة جنود

أعلنت القوات المسلحة المصرية مساء أمس الأول عن مقتل 20 إرهابيا إثر استهداف مقر لتجمع العناصر الإرهابية في منطقة "جبل العليقة" في شمال سيناء.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير في بيان إنه بناءً على معلومات مؤكدة من الأجهزة الأمنية قامت القوات المسلحة باستهداف مقر لتجمع العناصر الإرهابية بمنطقة "جبل العليقة" مما أسفر عن مقتل 20 إرهابيا.

وأضاف العميد سمير أنه تم استهداف عربة "فيرنا" تابعة للعناصر الإرهابية متحركة في اتجاه جنوب الشيخ زويد مما أسفر عن تدمير العربة ومقتل العناصر الإرهابية بداخلها.

من ناحية أخرى، استشهد ثلاثة من رجال القوات المسلحة المصرية وأصيب أربعة آخرون إثر سقوط قذيفة عشوائية في محيط أحد الكمائن الأمنية بمنطقة الشيخ زويد في شمال سيناء.

وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير في بيان صحفي إن عناصر القوات المسلحة المدعومة بغطاء جوي واصلت استهداف عدة بؤر ومقار لتجمع العناصر الإرهابية بمناطق "المهدية" و"التومة" و"الزوارعة" مما أسفر عن تدمير سيارتي دفع رباعي ومقتل العناصر الإرهابية التي كانت بداخلها وذلك بمنطقة "الحمدين" جنوب الزوارعة.

وأكد العميد سمير أن رجال القوات المسلحة المصرية يواصلون أعمال الاستهداف والمطاردة للعناصر الإرهابية بمنطقة الشيخ زويد.