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7 طرق طبيعية لعلاج صعوبة التبول وآلام الكليتين بعد رمضان

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7 طرق طبيعية لعلاج صعوبة التبول وآلام الكليتين بعد رمضان 7 طرق طبيعية لعلاج صعوبة التبول وآلام الكليتين بعد رمضان
بعد انقضاء شهر رمضان الكريم، يعانى البعض من صعوبة فى التبول كضعف فى البول أو حرقة، ناتجة حسبما يوضح الدكتور إسلام على أخصائى المسالك، عن الإسراف فى تناول الأطعمة المالحة خلال شهر رمضان، وضعف شرب المياه الكافية لغسل الكليتين، مما أدى إلى الإضرار بالبول وزيادة الأملاح والصديد فى الجسم، إضافة إلى إمكانية تضرر الكليتين عما قريب.

وينصح إسلام بضرورة العرض على مختص، وإجراء تحليل للبول لبيان نسبة الأملاح به، والاهتمام بالعديد من الخطوات الصحية التى تساعد على التخلص من صعوبة التبول وحرقة البول ومنها :
>-اشرب كوبا من الشعير المغلى طوال أيام العيد صباحا، ولمدة 3 أيام، ليتخلص الجسم من أملاحه الزائدة وتنال الكلية التنظيف السليم.

-ابتعد عن تناول الطعام المالح والطرشى وابتعد نهائيا عن إضافة الملح إلى الطعام طوال تلك الفترة.
>-كلما تناولت المياه عجلت بشفاء هذه الأعراض، لذا التهم المياه كيفما شئت.

-اهتم بشرب كوب يومى صغير من البقدونس المغلى، أو إضافته بكثرة إلى كل أنواع الطعام وأصنافه.
>-ابتعد عن الجلوس فى الحمام أثناء التبول.

-اهتم بالتشطيف الجيد فور التبول.

-تناول عصير القصب المدر للبول والمفيد للجسم.

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مصر 365