"الأزهر": بدء التنسيق الإلكترونى لكليات الجامعة 26 يوليو لمدة أسبوع

أعلن الدكتور عبد الحى عزب رئيس جامعة الأزهر أن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر سيبدأ العمل به يوم الأحد القادم 26 يوليو الجارى ولمدة أسبوع.

وأوضح رئيس الجامعة أن التنسيق الإلكترونى يتم من خلال شبكة الإنترنت لجميع الطلاب الناجحين والحاصلين على الثانوية الأزهرية الدور الأول بقسميها العلمى والأدبى وشعبة العلوم الإسلامية، مشيرا إلى أن الطالب يستطيع تسجيل وإدخال بياناته من بوابة الحكومة الإلكترونية من خلال رقم الجلوس والرقم السرى الموجود فى ملف كل طالب.

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