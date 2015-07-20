إصلاح الجماعة الإسلامية: الإخوان سيزيدون العنف للضغط على الدولة للتصالح

قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن قيادات الجماعة بالسجون ستضع خطة للضغط على الدولة من خلال مطالبة أعضائها بمزيد من العنف خلال الفترة المقبلة، فى محاولة من التنظيم لوقف الأحكام القضائية الصادرة ضده.

وأضاف الحطاب لـ"اليوم السابع" أن التنظيم يعتمد على الحركات التى تتبنى العنف مؤخرا فى نشر هذا العنف، إلا أن التفاف الشعب المصرى حول قيادته يفشل أية مساع من الجماعة للضغط على الدولة لإجبارها على المصالحة.

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