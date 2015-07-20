بدء حجز 13 ألف وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر لمحدودى الدخل.. الأحد

تبدأ فروع بنك التعمير والإسكان فى استقبال المواطنين الراغبين فى حجز 13 ألف وحدة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، بمساحات 90 مترا بنظام "3 غرف وصالة" كاملة التشطيب، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى 16 أغسطس المقبل، وذلك ضمن الـ50 ألف وحدة سكنية التى تم تنفيذها بتمويل إماراتى.

وأوضح المهندس صلاح حسن، المدير التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، أن شروط التقديم لهذه الوحدات، هى ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 50 عاما، فى بداية مدة الحجز، وأن يكون المتقدم من محدودى الدخل، وألا يتجاوز دخل الأسرة 3 آلاف جنيه شهريا، والفرد عن 2250 جنيها، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملا وإقامة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة عند التقديم، شهادة التأمينات الاجتماعية، شريطة أن تكون التأمينات سارية، ومبين بها بداية التأمين، وشهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، أو السنوى للزوج والزوجة، مع أى مستندات أخرى يراها المتقدم توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل، بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به.

وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة، فيتم تقديم شهادة من محاسب قانونى تبين صافى الدخل الشهرى، مع تقديم صورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة مثل محل أو ورشة، فضلا عن تقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء، وتكون رقم قومى مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى.

وأوضح أن مقدم الحجز بقيمة 5 آلاف جنيه "يرد حال عدم التخصيص" بجانب 100 جنيه مصاريف استعلام، لافتا إلى أنه سيتم إرسال المستندات بخطاب بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان، بالهرم، بشارع الهرم بالجيزة، موضحا أنه يتم حساب القسط الشهرى طبقا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، بحد أدنى 480 جنيها وزيادة سنوية 7%، ويتم تقديم دعم نقدى يتراوح ما بين 5 و25 ألف جنيه، وفقا للدخل.

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