المصرية لنقل الكهرباء: تفجير 214 برجا منذ ثورة يونيو و150 مليون جنيه خسائر

كشف المهندس أحمد الحنفى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن هناك 214 برج كهرباء تعرضت للتفجير والأعمال التخريبية منذ قيام ثورة 30 يونيو وحتى الآن، كبدت القطاع خسائر تصل إلى 150 مليون جنيه نتيجة بناء أبراج جديدة أو إصلاحها.

وأشار الحنفى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن أبراج الكهرباء التى تم استهدفها كانت بمناطق القاهرة والدلتا وغرب الدلتا والقناة ومصر الوسطى ومصر العليا، ويبلغ عدد الأبراج التى تم استهدفها وتفجيرها عن طريق استخدام الليزر أو أسطوانات الغاز أو الطلق النارى أو قطع الأرجل 214 برجا فى جميع أنحاء الجمهورية، وحررت الشركة المصرية لنقل الكهرباء محاضر رسمية بجميع وقائع التفجير.

وأشار الحنفى إلى أن جميع الأبراج الهامة مومنة حالياً بالكامل من خلال تثبيت أفراد على مداخلها لتأمينها على مدار الساعة، موضحا أن هناك دوريات أمنية على مدار الساعة سواء تابعة للشرطة أو للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأشار رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى أن الأبراج التى تم الاتفاق على تأمينها بشكل مبدئى توجد بمناطق "حلايب وشلاتين، والسد العالى، وشرق العوينات، والوحات البحرية، والفرافرة، وجبل الزيت، والبحر الأحمر، وطريق القاهرة السويس".

وشدد الجنفى أن عملية تأمين الأبراج ليست مسئولة الدولة فقط وإنما مسئولية كل مواطن يسكن بجوار هذه الأبراج، لافتاً إلى أن المواطنين بدأوا يتفاعلون مع الحكومة من خلال الإبلاغ عن تعرض الأبراج للتفجير وإنقاذها قبل حدوث خسائر وهو ما دفع القطاع إلى تخصيص مكافآت مغرية وتكريم من يبلغ وينقذ برج من التفجير.

وأشار رئيس المصرية لنقل الكهرباء إلى أن تأمين الأبراج تم زيادة أعداد الأفراد المسئولين عن ذلك 4 أضعاف الحالين خلال أيام عيد الفطر المبارك لضمان عدم وقوع أى حوادث.

الجدير بالذكر أن عدد أبراج الكهرباء على مستوى الجمهورية يبلغ 140 ألف برج، ما بين جهد 66 و220، لافتًا إلى أنها تقع على طول 40 ألف كيلو متر مربع، بمسافة 350 مترًا بين كل برج وآخر.

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