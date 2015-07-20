"أطباء أسيوط" تواصل احتجاجاتها للمطالبة بحافز 100% وعودة المنقولين تعسفيا

قال الدكتور رشدى الخياط نقيب الأطباء بأسيوط أن النقابة عقدت مساء أمس جمعية عمومية طارئة لبحث استجابة وكيل وزارة الصحة لمطالب الأطباء، مشيرا إلى أن وكيل الوزارة استجاب إلى بعض المطالب ومنها عودة عمل اطباء الرعاية اساسية إلى اماكنهم ووقف النقل التعسفى.

وأضاف الخياط أن اعضاء الجمعية العمومية صوتوا على استمرار الوقفات الاحتجاجية التى يقومون بها فى التاسعة والنصف صباحا من كل ثلاثاء لحين استكمال باقى مطالبهم والتى تتمثل فى عودة الأطباء الذين تم نقلهم تعسفيا لحين انتهاء التحقيق معهم وصرف حافز 100% للأطباء فى المستشفيات.

- أطباء أسيوط يواصلون وقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة بإقالة وكيل الوزارة