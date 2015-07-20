برامج تأهيلية بمعايير عالمية لنزلاء المؤسسات العقابية

قال العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، إن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية استلهمت خطتها في تأهيل النزلاء من «الإنسان قبل المكان»، فقامت بتنفيذ حزمة من البرامج التأهيلية من خلال إدارة تعليم وتدريب النزلاء بهدف تنمية وتأهيل قدرات النزلاء العلمية والمهنية وتقوية وازعهم الديني بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ومن ثمّ بالمؤسسة، إضافة إلى إزالة حاجز الخوف والتردد الذي يخالج صدورهم تجاه مجتمعهم الذي سيخرج إليه النزيل بعد قضاء عقوبته برؤية جديدة تسهم في نفع ذاته وخدمة مجتمعه، إضافة إلى منحه ميزة التعرف إلى المنهج الديني والعقائدي الذي طرح بشكل مفصل مبسط لدعم عملية التأهيل والتعليم بحصانة الروح التي توازي في الأهمية حصانة الجسد والفكر.

العلم نور

وقال العميد الشمالي، إن إدارة تعليم وتدريب النزلاء تتكوَّن من أربعة أقسام هي قسم البرامج التعليمية، وقسم البرامج الدينية، وقسم البرامج الرياضية وقسم التدريب المهني، حيث يقوم قسم البرامج التعليمية بالإشراف على متابعة ومساعدة النزلاء الراغبين في استكمال تعليمهم في جميع المراحل، وذلك بالتعاون مع منطقة دبي التعليمية والكليات المحلية والعالمية وتأمين تزويد المكتبة بأحدث الإصدارات، وذلك بالتعاون مع مكتبة دبي العامة، ومساعدة النزلاء على مواصلة مشوارهم التعليمي، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من الدورات العلمية وصل على 313 في العام الماضي.

اعرف دينك

وأوضح الشمالي أن قسم البرامج الدينية تنصب مهامه في نشر الوعي الديني والتثقيف بمتطلبات العقيدة الإسلامية، وذلك عن طريق المحاضرات والندوات والدورات وحلقات حفظ القرآن الكريم، حيث يهدف القسم إلى تقوية ونشر الوازع الديني لدى النزلاء، وتشجيع النزلاء على حفظ القرآن، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج تحفيظ القرآن الكريم 314 نزيلاً ونزيلة في العام الماضي.

عقل سليم

ويهتم قسم البرامج الرياضية بجميع الأنشطة والمسابقات الترفيهية والرياضية للنزلاء، حيث يقوم القسم بتنظيم المسابقات الرياضية المختلفة في شهر رمضان المبارك وعلى مدار السنة وفي جميع الأنشطة، وتوفير أجهزة استقبال فضائية لنقل جميع البطولات والمسابقات المحلية والعربية والعالمية للنزلاء، وبلغ عدد المستفيدين من المسابقات الرياضية والبطولات 1544 نزيلاً ونزيلة في العام 2014.

الحرفة كنز لا يفنى

يقوم قسم التدريب المهني بتنظيم الدورات المهنية والحرفية المختلفة، ويعمل على توفير مهارات مهنية جديدة لدى النزلاء. وبلغ عدد المستفيدين 278 نزيلاً ونزيلة في العام 2014.