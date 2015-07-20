حظك اليوم: توقعات الأبراج الاثنين 20 يوليو / تموز 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 20 يوليو / تموز 2015
>يصل إلى مراده فى الحديث دون لف أو دوران وسيحرص صاحب برج الحمل أن يسمعك رأيه بجميع حواسه، عند النقاش معه سوف تلمح فى عينيه صدقا وإخلاصا وشرفا وهو يشعر بالسعادة إذا لمس الحب ممن يعرفونه أما إذا أحس بالعكس فيحزن وتنساب دموعه داخليا ولكنك لا ترى دموع أصحاب برج الحمل كثيرا فهم يفضلون الموت على أن يراهم أحد فى موقف صعب وخصوصا البكاء.
2-حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 20 يوليو / تموز 2015
>يميل إلى استقبال أصدقائه فى بيته ويقوم بخدمتهم بدلا من الذهاب اليهم فهو لا يرغب فى أن يضيع طاقته دون جدوى، وهو موضع ثقة ويرتبط بالعائلة ويحب أصدقاءه ويخلص لهم ولديه قدرة عظيمة على معالجة المشاكل التى قد تقصم ظهر غيره إذا تعرض لها يحب بعمق وهو رحب الصدر يتميز بطيبة قلبه.
3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 20 يوليو / تموز 2015
>بالرغم من أن مولود برج الجوزاء يميل إلى المثالية والنزاهة إلا أن كوكب عطارد يمنحه القدرة الإجرامية والاحتيال بمهارة، ولكن ولله الحمد معظم مواليد البرج ذوات أخلاق طيبة ويتمتعون بالشرف والنزاهة وعزة النفس فهو أما مغال فى النزاهة أو مغال فى الإجرام
4-حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 20 يوليو / تموز 2015
>مولود برج السرطان مرتبط بأمه جدا وتلك الغريزة المبالغ فيها تجعله يبحث عن أمه فى المرأة التى يرتبط بها، وإن كانت سيدة لن تفضل بيتها ومملكتها الخاصة عن أمها أو على الأقل تكون فى نفس المكانة كما أنه يعامل أصدقاءه وأحباءه كأنهم أطفال من كثرة حنانه ويحميهم من أى مخاطر ويمكن أن نقول إن أهم ما يهتم به مولود برج السرطان الذى يتميز بهذه الصفات هم الأطفال الطعام النقود.
5- حظك اليوم برج "الأسد" يوم الاثنين 20 يوليو / تموز 2015
>مولود برج الأسد له أخلاق النبلاء وهو مخلص لأى هدف يسعى إلى الوصول إليه.
>كما يخلص لمن يحب وهو شديد الغيرة ويحب ألا يفرط فى هذا الشعور، كما أن عليه مراقبة شدة ثقته بنفسه التى قد تتحول إلى غرور يعوق طريقه للنجاح، مولود برج الأسد يحب المغامرة وجرىء ومقدام لذلك ربما يواجه مواقف غريبة فى حياته.
6- حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 20 يوليو / تموز 2015
>عيونه ترى العيوب قبل المميزات لكنه دائما جاهز لأن يصلح هذه العيوب مع الذين يحبهم سواء من أفراد أسرته أو أصدقائه، وهذه العادة لا تعنى أنه إنسان فظ أو يتدخل فى شئون غيره ولكنه إنسان مهذب وهادئ ولكن هذا يرجع إلى طبيعته الترابية الهادئة التى اكتسبها عند ميلاده.
7- حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 20 يوليو / تموز 2015
>قد يهاجم شخص بقوة وبقسوة لبعض تصرفاته لكنه لم ير نفسه هكذا عندما يقع فى مثل هذه التصرفات ورغم ذلك فأنه يوصف برجاحة عقله واتزان أفكاره التى تجعله حكيما وسياسية فى القرارات الحيوية التى يتخذها فى حياته، ولكن صاحب برج الميزان يظل عادلا فى كل كلمة يقولها أو حكم له.
8- حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 20 يوليو / تموز 2015
>أهم ما يميز هذا البرج هو ابتعاده عن طيش الشباب حتى لو كان شابا فهو يروض نفسه على الصبر واحتمال الشدائد وكله تفاؤل أن المستقبل كفيل أن يقدم له مزيد من النجاحات لصبره هذا، هو محب ومجامل ولطيف ومخلص لأصدقائه وأحبائه لا يمكن أن ينسى لمسة عطف أو حنان أو هدية تلقاها ويقابل كل هذا بسخاء شديد ويقابل القسوة والجرح والظلم بقسوة أيضا، وفى حروبه لا يكتفى بالتعادل بل يلدغ مرة ويكسب أو يخسر ويعود مرة أخرى هذا النوع لا يهدأ أبدا حتى ينتقم ممن سبب له الألم أو الجرح.
9- حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 20 يوليو / تموز 2015
>هو مثال للشرف والنزاهة وعزة النفس ولا شىء يغضبه قدر اتهامه بعدم الشرف أو الخداع وعندما يغضب يشتد فى غضبه حتى أنه قد يسبب حوادث صعبة، وإن كان بعد ذلك يهدأ ويعتذر بطريقة لائقة ولذلك من أكبر عيوبه اندفاعه وسرعة تصرفه قبل دراسة عواقب تصرفاته.
10- حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 20 يوليو / تموز 2015
>مولود برج الجدى حنون وروحه ناعمة ودافئة ورغم عناده وميله إلى الزعامة التى يفرها برقة ودهاء إلا أنه شخص يوثق به ويعتمد عليه وقدرة عقلة قوية على اختراق نفوذ وتحليل الأشخاص لمعرفة نقاط ضعفهم عسى أن يستخدمها لصالحه، حيث إنه غير مستعد للقيام بأى عمل مجهد دونما عائد كبير يعود عليه على المدى القصير أو البعيد.
11- حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 20 يوليو / تموز 2015
>بالرغم من أن مولود برج الدلو رقيق المشاعر مرهف الأحاسيس لكنه كثيرا ما يخفيها خوفا من أن تجرح هذه المشاعر، وذلك ممكن أن يفسر تلك العزلة التى تخيم على حياته وإذا تعرض لجرح فى مشاعره يغضب جدا ويؤلم من تسبب فى جراحه بالكلمات والألفاظ المهينة، ومع ذلك لا يترسب فى قلبه أى شعور بالحقد أو الضغينة تجاه من أغضبه.
12- حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 20 يوليو / تموز 2015
>من النادر أن تجد صاحب برج الحوت يجلس فى مكان واحد أو على مكتبة لفترة طويلة رغم أنه له صبر جبال يؤكد بقاء الكون، وتجده نشيط فى مجال الفنون والأدب والابتكار، فلذلك من أنجح الأعمال لهم هى الأعمال الحرة وخصوصا أن ذكاءه وابتكاراته تجعل له أسلوبا مبتكرا فى العمل وعيبه أنه لا يقنع أو يشبع من المال لأن كل ما يكسبه ينفقه فورا على متعته وإدخال السرور والمرح على الجميع.