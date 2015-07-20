"المهن الاجتماعية ":70% من خريجى كليات الخدمة الاجتماعية يعانون البطالة

قال أسامة برهان نقيب المهن الاجتماعية، إن 70 % من خريجى الجامعات والمعاهد العليا من الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية يعانون من البطالة، مشيرا إلى أنه على الرغم من اشتراط القانون قبول خريجى كليات الخدمة الاجتماعية إلا عقب قيدهم بالنقابة، إلا أن المؤسسات لا تلتزم بذلك مما ترتب عنه وجود غير مؤهلين يمارسون المهنة.

وأكد برهان فى تصريحات لليوم السابع، أن إجمالى أعداد الكليات الحكومية للخدمة الاجتماعية 6 كليات، مقابل 13 معهدا خاصا، لافتا إلى أن النقابة مسجل بها عضوية 400 ألف عضو، فى الوقت الذى تصل فيه أعداد غير المقيدين من الخريجين إلى 800 ألف اجتماعى.

وأضاف:" المعاهد الخاصة أصبحت سوقا للتجارة فى التعليم، حتى أصبحت المعاهد تعتمد على جذب أكبر عدد من الطلاب والاكتفاء بأقل عدد ممكن من أساتذة الكليات، والاعتماد على بيع كتب المقررات حتى تحول الأمر إلى مافيا بالمعاهد الخاصة، لسحب دماء أولياء الأمور"، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى وجود اخصائيين اجتماعيين دون المستوى.

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