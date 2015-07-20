الصحة:996 ألفا و642 مريضا سجلوا بياناتهم للعلاج بسوفالدى حتى يونيو الماضى

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة أن عدد مرضى الالتهاب الكبدى الفيروسى الذين سجلوا بياناتهم على موقع اللجنة القومية لمكافحة فيروس سى لتلقى العلاج بسوفالدى بلغ 996 ألفا و642 مريضا حتى نهاية يونيو الماضى.

وقال وزير الصحة إن من بين أدوية الجيل الثانى التى سيتم توريدها إلى مراكز الكبد أول نوفمبر المقبل عقارى "هارفونى"، و"فاكيرا"، موضحا أن دخول عقارى "هارفونى” و"فاكيرا" إلى الخدمة فى مراكز الكبد لعلاج مرضى فيروس سى سيكون بمثابة ثورة للتخلص من الفيروس خلال فترات وجيزة، مشيراً إلى أن "فاكيرا وهارفونى” أقراص أحادية.

-"الصحة" فى طريقها للقضاءعلى أسطورة "فيروس سى".. "هارفونى" و"كيوريفو" أول أقراص أحادية بمدة علاج 3 شهور أول نوفمبر فى مراكز الكبد بــ 3050 جنيها بنسبة شفاء 100%.. ونتائج العلاج بـ "سوفالدى" 27 يوليو

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