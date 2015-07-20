"التضامن":وزعنا 4 ملايين "شنطة" وعالجنا 20 ألف مريض بفيروس سى خلال رمضان

أعلنت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن توزيع ما يقرب من 4 مليون شنطة تحتوى على مواد غذائية للأسر الفقيرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية استفاد منها 16 مليون شخص بالإضافة لتوزيع 12 ألفا و 400 كيلو لحمة و100 ألف وجبة جافة وعلاج 20 ألف مريض مصابين بفروس سى ، وذلك ضمن مبادرة شهر الخير خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت وزيرة التضامن فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه تم كذلك منح 7 آلاف إعانة للأرامل والغارمين وألف وحدة تشغيل لأمهات الأيتام وتركيب 105 أطراف صناعية وكرسى متحرك لذوى الاحتياجات الخاصة وتوصيل 2000 وصلة كهرباء ومياه للمنازل فى القرى الفقيرة .

ومن جانبه قالت الدكتورة نيفين كباج المسئولة عن مبادرة شهر الخير أنه تم توفير 350 ألف كساء للأيتام و314 ألف كفالة يتيم وإجراء 4 آلاف و900 عملية قلب، مضيفة أن المبادرة لن تتوقف عند ذلك الحد وستستمر عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك حيث تم الاتفاق على تطوير 50 مدرسة فى المناطق العشوائية بالتنسيق بين مؤسسة مصر الخير وشركة مايكروسوفت على أن تقوم الوزارة بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعى لأسر الطلاب الفقراء ومحدودى الدخل.

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