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المترو: العمل بمواعيد التشغيل العادية حتى الساعة الواحدة والربع صباح غد

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المترو: العمل بمواعيد التشغيل العادية حتى الساعة الواحدة والربع صباح غد المترو: العمل بمواعيد التشغيل العادية حتى الساعة الواحدة والربع صباح غد
أكد المهندس على فضالى رئيس شركة المترو أن اليوم الاثنين هو آخر يوم سيتم مد ساعات التشغيل فيه للثانية صباحا، لافتا إلى أنه ابتداء من الغد الثلاثاء سيعود العمل بمواعيد التشغيل الطبيعية لخطوط المترو التى تبدأ من الساعة الخامسة والربع صباحا حتى الواحدة والربع من صباح اليوم التالى.

وأضاف رئيس شركة المترو أنه ابتداء من الغد ستبدأ أول رحلة فى كل خط من الخطوط الثلاثة من الساعة الخامسة والربع صباحا، وستنتهى آخر رحلة فى الواحدة والربع من صباح اليوم التالى، مع تشغيل مكاتب الاشتراكات يوميًا من السـاعة السابعة صباحًا حتى السـاعة الثالثة مساءً.

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