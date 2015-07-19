ساقية سوهاج تبدأ حفلها الخميس المقبل "بعرض سوهاج الحلم"

بدأت ساقية سوهاج فى تحضيرات حفلها "سوهاج الحلم"، المقرر إقامته الخميس المقبل 23 من يوليو الحالى، على المسرح الرومانى، بمشاركة عدد من شباب المحافظة ومن أهم الفقرات المشاركة فى الحفل حبة عربى وباند الحصاد وباند الأمير شيتوس وصوت الشارع راب، والمنشد ابراهيم السوهاجى والشاعر مينا عونى ومحمد عزوز.

وقال محمد حسن المنسق العام للساقية إن الحفل القادم من المقرر انعقاده برعاية الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج والحفل مجانى والدعوة عامة لجميع ابناء محافظة سوهاج.

يذكر أن ساقية سوهاج أنشئت فى 7/7/2011، وافتتحها وزير الثقافة الأسبق عماد ابو غازى فى 29/7/2011، وتقام عليها حفلات غنائية وأمسيات شعرية وندوات ثقافية ومعارض فنون تشكيلية.